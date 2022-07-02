MKE Ankaragücü'nde Olağanüstü Genel Kurul başladı

MKE Ankaragücü'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'unda MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca takımın transfer yasağının olmadığını belirtti.

MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurul'u ATO Congresium'da gerçekleştiriliyor. Genel kurula Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara ilçe belediye başkanları katıldı. Divan kurulu başkanı Asker Çatak ve üyelerinin seçilmesinin ardından kongre üyelerine seslenen MKE Ankaragücü Başkanı Koca, “Nisan ayında spor yasası çıktı. Bu spor yasasının getirdiği zorunluluklardan dolayı olağanüstü genel kurul yapıyoruz” dedi.

“Ankaragücü'ne katkı sağlamaları için teklifte bulunduk”

Düzenlenen genel kurulda yönetim kadrosunda da güçlendirme yapılacağını kaydeden Koca, şu ifadelere yer verdi:

“Genel kurulu yapmışken seçimli yapmak istedik. Yönetim kadrosunu biraz daha güçlendirmek için bazı çalışmalar yaptık. Ankara'nın dinamiklerinden, iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından Ankaragücü'ne katkı sağlamaları için teklifte bulunduk. Sağ olsun bizi kırmadılar. Bu ekibin Ankaragücü'nün geleceğine ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.”

“Ankaragücü'nün transfer yasağı yok, transfer tahtası açıktır”

Ankaragücü'nün transfer yasağının olmadığını ve yeni transferlerin hızla devam edeceğinin altını çizen Koca, “Sizin huzurunuzda ilan ediyorum. Ankaragücü genelde transfer yasaklarıyla anılır. Bu saatten sonra Ankaragücü'nün transfer yasağı yok, transfer tahtası açıktır. 19 Mayıs Stadı'nın yapılması birinci önceliğimizdi. Şampiyonluk kutlamasını 19 Mayıs Stadı'nın yerinde yaptık. Kutlamaya Cumhurbaşkanı Yardımcımız da geldi, müjdesini verdi. Stadın ihalesi yapıldı. 45 bin kişilik, temeli yakında atılacak. İhalesi yapıldı, şu anda şantiye kuruluyor. Kapasite 50 bine de çıkabilir. Türkiye'nin en iyi stadı, hatta dünyanın sayısı statlarından olacak” ifadelerini kullandı.

“Ankaragücü, Ankara'nın en büyük markasıdır”

Genel kurulun yapıldığı salonda Ankaragücü'nün Ankara'nın en büyük markası olduğunu aktaran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Biz yönetime geldikten sonra Ankaragücü'nde bir yönetim değişikliği olmuştu. O zaman kendileri ile yaptığım görüşmede yönetim kurulunda kim görev alırsa alsın bizim için her kim olursa olsun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ankaragücü'nün tüzel kişiliğinin önemine değinmiştim. Başkan Koca'nın da söylediği gibi Ankaragücü, Ankara'nın en büyük markasıdır” diye konuştu.

“Ankaragücü söz konusu olunca bizim partimizde Ankara oluyor”

Cumhuriyetin 100. yılında bir başkent takımının şampiyon olması hedefinin olması gerektiğini vurgulayan Yavaş, “Ankaragücü'nün mutlaka siyaset üzeri olması gerekiyor. Elbette birçok meslektaşımın da böyle baktığını biliyorum. Bizim görüşümüzde bu yönde olduğu için Ankaragücü söz konusu olunca bizim partimizde Ankara oluyor. Bütün belediye başkanları ile hep 100. yılları kutladık. Cumhuriyetin de 100. yılı geliyor. Bizim Ankaragücü'nün cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olması gibi bir hedefinin olması gerekiyor. Bunun için de tüm Ankara'yı ayağa kaldırmamız gerekiyor” dedi.