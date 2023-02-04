MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan görevini bıraktığını açıkladı

MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, görevinden istifa ettiğini açıklayarak, "6 ay önce Karagümrük maçıyla göreve gelmiştik. Başka bir Karagümrük maçıyla da görevimden ayrılma kararı aldım. Oyuncularımız çalıştığımız süreçte oyunumuzu ve isteklerimizi yerine getirme anlamında çok mücadele ettiler. Bu camiayı iyi yerlere getirmek için ekibimizle birlikte çok mesai harcadık. Futbolda bazen yenilikler iki taraf içinde iyi olur. Bu kolay bir karar değildi ama iki taraf için çok doğru olacağını inanıyorum. Ankaragücü'nün bundan sonraki süreçte çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Sezon sonunu çok iyi yerlerde bitireceklerinden eminim" diye konuştu.