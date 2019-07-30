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MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu öncesinde biber gazlı müdahale

MKE Ankaragücü’nün olağanüstü genel kurulu öncesi salon dışında bekleyen MKE Ankaragücü taraftarları ve polis arasında arbede yaşandı.

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu öncesi salon dışında bekleyen MKE Ankaragücü taraftarları ve polis arasında arbede yaşandı.


Necmettin Erbakan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurul öncesinde mevcut yönetimi istifaya davet ederek tepki gösteren taraftar ile polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedeyi önlemek isteyen emniyet güçleri biber gazı kullanarak grubu salondan uzaklaştırdı.


Sıkılan biber gazından bazı taraftarlar ve başkan adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ'ın yönetim kurulu listesinde bulunan bazı isimler de etkilendi.

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