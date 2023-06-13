MKE patlamasında hayatını kaybeden 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana gelmesinin ardından hayatını kaybeden 3 şehit; İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu ilçede düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede acılı aileler göz yaşlarına hakim olamadı. Tabut başında ayrılmayan yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken Mehmet Kutlu'nın kızı Burcu Kutlu babasının tabutu başında zor anlar yaşadı.

Seğmenler Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve şehit yakını ve aileleri katıldı.

Gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından naaşlar Elmadağ Şehitliği'ne defnedildi.