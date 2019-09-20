MLP CARE Hasta Bakım Hizmetleri Direktörü Gümüş: "Yapay zekayla entegre bir dijital hemşirelik süreci geliyor”

Dijitalleşme sürecine akın akın geçiyoruz. Bu değişim sürecinde tüm meslektaşlarımın bu değişim sürecinin içinde birebir yer almasını istiyorum. Yenilikçi tanıları konuşuyoruz ama yapay zekayla entegre bir dijital hemşirelik süreci geliyor şu anda biz bütün çalışmaları bu yönde yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Liv Hospital ev sahipliğinde, Cerrahi Sterilizasyon Hemşireliği Derneği ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri Derneği işbirliğinde Ankara Plaza Hotel'de gerçekleştirilen ‘2. Cerrahi Hemşireliği Ankara Sempozyumu'nun ardından sempozyumun onursal başkanı Emel Gümüş ve sempozyum başkanlarından Türkan Dingil, Muhdedir Caner, Mahperi Kavak İHA'ya değerlendirmelerde bulundu.

“Yapay zekayla entegre bir dijital hemşirelik süreci geliyor”

MLP CARE Hasta Bakım Hizmetleri Direktörü Emel Gümüş, ‘2. Cerrahi Hemşireliği Ankara Sempozyumunu değerlendirerek, “Çok verimli bir sempozyum geçiyor. Hem Ankara'dan hem diğer illerden meslektaşlarımızla, mesleğin geleceğine dair neler yapabiliriz üzerine konuşuyoruz. Bakanlıktan ve derneklerden katılımcılarımız var. Öğrenci hemşireler de şu an aramızda. Şu anda mesleğin geleceği için ne yapmalıyız; özellikle cerrahi hemşirelik süreci, enfeksiyonların önlenmesi ve bunu önlemede bizim rolümüz nedir, bunun üzerine konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Multidisipliner sağlık alanında tüm çalışanların birbirleriyle bağlı olduğunu ifade eden Gümüş, hemşireler ve hekimler arasında bazen tatlı sert atışmaların olduğunu vurgulayarak, “Enfeksiyonun önlenmesindeki en temel faktörlerden birincisi olmazsa olmazı el hijyeni. Bu konuda hemşire arkadaşlarımız bu süreçte hekimlerimizi ne kadar uyarsalar da, tatlı sert olarak, ‘Hekimlerimiz bizim kadar bu sürecin içinde değil mi' diye soruyorlar. Bu multidisipliner bir süreç. Hepimiz birbirimizin tamamlayıcı unsurlarıyız. O yüzden bunlar tatlı sert atışmalar. Bizler, birbirlerimizin eksiklerini yine kendimiz tamamlamalıyız” şeklinde konuştu.

Hemşirelerin ara eleman olmadığını bilakis hasta bakım sürecinde olmazsa olmaz olduklarını belirten Gümüş, “Hemşireler asla ara eleman değildir. Bu ifadeyi meslektaşlarımız adına kabul etmiyorum. Hemşirelik apayrı bir meslek grubu. Bakım sürecinin olmazsa olmazlarıdır hemşireler. Kendi özünde, sürecinde tanı koyarak bu süreci ele alır ve geliştirilmesini sağlar. Hasta yakınlarının gönülleri ferah olsun, biz hastayı en çok düşünen kişileriz. Bazen hasta yakınlarımızın yapmakta tereddüt ettiği işleri hemşireler canı pahasına yapar ve yaptırır. Hasta yakınlarımızın da ters bir şey yapmasına engel olurlar. O yüzden hasta yakınlarımız onları düşündüğümüzü unutmasınlar, onlar için var olduğumuzu bilsinler” dedi.

Dijitalleşen dünya düzeninin içerisinde hemşirelerin de kendilerini eğitmesi gerektiğinin altını çizen Gümüş, dijital hemşirelik sürecinin yakında olduğunu söyledi. Gümüş, “Değişim ve gelişim sürecindeyiz. Dijitalleşme sürecine akın akın geçiyoruz. Bu değişim sürecinde tüm meslektaşlarımın bu değişim sürecinin içinde birebir yer almasını istiyorum. Yenilikçi tanıları konuşuyoruz ama yapay zekayla entegre bir dijital hemşirelik süreci geliyor şu anda biz bütün çalışmaları bu yönde yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hemşirelik mesleği, dünyanın değişimi ile bir dönüşüm içinde”

Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mahperi Kavak, hemşirelik mesleğini seçen bireylerin artık daha donanımlı olduğunu belirterek, “Hasta yakınları da enfeksiyon konusuna çok dikkat etmeli. Özellikle izolasyon gerektiren durumlarda, karşılıklı alışverişi yapmalarını önlemek gerekiyor. Bu bağlamda bizim üzerinde durmamız gereken en önemli nokta; sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarda biz sağlık çalışanlarına düşen enfeksiyon kontrol yöntemlerini tam olarak yerine getirmek, sıfır enfeksiyon hedefine ulaşmak. Hekimlerin bazen atladıkları noktalar olabiliyor. Hemşirelerin bu konuda sorumluluklarını tam olarak yerine getirdiğine inanıyorum fakat hekimlerin bu noktada olaya dahil edilmesiyle ilgili; iyi bir iletişim ve sabırla bunu başarmalıyız. Hemşireler her anlamda iyi yetişiyor. Artık hemşirelik mesleği, dünyanın da değişimiyle beraber bir dönüşüm içerisinde. Önceden sadece sağlık bakımından ibaretti, lise mezunlarıydı. Şimdi hemşire arkadaşlarımız üniversite mezunu, yüksek lisanslarını yapıyorlar. Mesleki olarak ne kadar donanımlı olursak o kadar güçlü oluruz” açıklamasında bulundu.

Hemşirelik mesleğini tercih edecek hemşire adaylarına da seslenen Kavak, “Öncelikle bu mesleği sevmeleri lazım. Hemşirelik mesleği, sağlıklı bireylerle icra edilmiyor. Hasta size geldiğinde bazı ihtiyaçları oluyor. En önemli şeyse sağlığını kaybetmiş bir şekilde geliyor. Zoraki yapılacak bir meslek değil” dedi.

“Hemşire meslektaşlarımıza federasyonu hediye edeceğiz”

Cerrahi Sterilizasyon Hemşireliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhdedir Caner, 2020 Hemşirelik Haftası'nda, hemşirelere federasyon hediye edileceğini belirterek, “Liv Hospital'in hemşirelik mesleğini önemseyip, hemşirelik mesleğini daha ileri noktalara taşımak adına böyle bir eğitim programını organize edip, sponsor olup derneklerimizi de paydaş olarak seçtikleri için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Oldukça dolu dolu bir program geçiyor. Bu sempozyumda tüm alanlara değinilmiş oldu. Kurmuş olduğumuz derneğin ilk hedeflerinden bir tanesi, hemşirelik mesleğini federasyon altında toplamaktı. İnşallah 2020 hemşirelik haftası etkinliklerinde, hemşire meslektaşlarımıza federasyonu hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hemşirelik mesleğinin erkeklerin de seçmesinden memnunum”

Liv Hospital Ankara Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Türkan Dingil, toplumda hemşireler kadın olur algısının yıkıldığını söyledi. Dingil, “Gerçekten güzel bir sempozyum oldu. Sempozyum, hem özel hem devlet hastanelerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Yürütmekte olduğumuz sağlık hizmetlerinin en önemli kısımlarından bir tanesi cerrahi alan işlemleriydi. Hemşirenin tanımının kız kardeş olmasından gelen bir aşinalık var. Genelde hemşire olarak bayanlar tercih ediliyor. Ben şahsen erkeklerin de bu mesleğe girmesinin yol almamızda önemli olduğuna inanıyorum. ‘Kadın eli değsin' derler ya bir de erkeklerle ortak bir şeklide yüründüğünde mesleğin daha başarılı olacağına inanıyorum. Bu bakımdan ben hemşirelik mesleğini erkeklerin de seçmesinden memnunum. Aslında burada yaptığımız bir farkındalık eğitimi. İşimizi yaparken neyi, nasıl yaptığımızı, nelere dikkat etmemiz gerektiğini gösteren bir farkındalık eğitimi. Bu konuda bilimsel çalışmalar üzerinden, genç meslektaşlarımız için planladığımız bir eğitimdi” ifadelerini kullandı.