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Model Uydu Yarışması'nda başvuru süresi uzatıldı

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle üniversite öğrencileri arasında düzenlenecek olan 4.

Model Uydu Yarışması'nda başvuru süresi öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine uzatıldı.


Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, 4. Model Uydu Yarışması'na katılmak üzere takımlarını kuran yurt içinden ve yurt dışından öğrenciler, modeluydu.org internet adresinden 10 Mart'a kadar yarışmaya başvurabilecekler. 6 farklı etapta gerçekleşecek yarışmada uçuşları da içeren final etabı, 17-22 Eylül tarihleri arasında Teknofest etkinliğinde yapılacak. Yarışmada birinci olan takıma 50 bin TL, ikinci takıma 30 bin TL, üçüncü takıma ise 20 bin TL ödül verilecek. Yarışmaya rekor sayıda başvuru yapılmasının beklendiği belirtildi.

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