Modifiye Araç Festivali'nde sokaklar doldu taştı

Kahramankazan tarihinin en büyük katılımlı organizasyonu olan Modifiye Araç Festivali'nde 500'e yakın araç ve 35 binden fazla araç sever meydanları doldurdu.

Kahramankazan Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen ve 'Yeraltı Fest' koordinesinde 500'e yakın modifiye aracın katılımıyla yapılan festivalde vatandaşlar gösteri alanına akın etti. İlk olarak konvoy halinde Kahramankazan sokaklarını gezen araçlar, yollarda ve binaların balkonlarında izleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sadece Ankara'dan değil, Ankara dışından da binlerce misafir Kahramankazan'a akın etti. Yapılan konvoya yerli ve milli üretimimiz olan TOGG öncülük etti. Konvoy boyunca TOGG'u Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz sürdü.

Konvoyun ardından tüm araçlar Salı Pazarı meydanına toplandı. Caddeler doldu taştı, festivali izlemeye gelenler kilometrelerce mesafeye araçlarını park etti. Binlerce araç sever modifiyeli araçları yakından inceleme imkanı bulurken bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı.

Yerli ve milli araç TOGG'un da yer aldığı festivalde konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz festivalin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Yalnız bu sene ki festivalimizin ayrı bir özelliği var. Festivale yerli ve milli üretimimiz olan ülkemizin gururu yerli aracımız TOGG da eşlik etti. Konvoyumuzu TOGG önderliğinde yaptık. Binlerce vatandaşımız gencimiz burada, modifiyeli araçların gösterilerini izliyor. Sadece Kahramankazan'ımızdan değil diğer illerden ve ilçelerden de festivale katılım yoğun oldu. Araba tutkunu gençlerimize sokaklarda değil, böyle kontrollü hazırlanmış güvenilir bölgelerde drift yapmaları için de bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Halkımız istedikçe biz bu tür etkinlikleri yapmaya hazırız, Kahramankazan Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. İki gün boyunca herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.