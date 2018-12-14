Mogan Gölü beyaza büründü

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Ankara'nın mavi ve yeşilin buluştuğu ilçesi Gölbaşı'nı beyaza boyadı. Kar yağışı sonrası Mogan ve Eymir Göllerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yoğun kar yağışı ile birlikte karla kaplanan Gölbaşı'nda renkli görüntüler oluştu. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar soluğu Gölbaşı Şehir Parkı ve Atatürk Sahil Parkı'nda aldı. Çocuklar ellerindeki poşetlerle karda kayıp kartopu oynadı ve kardan adam yaptı. Gölbaşı, yağan kar ile fotoğrafseverlerin de uğrak noktası oldu. Gölbaşı'nın karlar altında görüntülerini ölümsüzleştiren vatandaşlar, doyumsuz manzaranın tadını çıkardılar.