ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “ASKİ, Muhtarlarla Buluşuyor” toplantılarının ikincisini Gölbaşı ilçesi muhtarları ile gerçekleştirdi.

Öztürk, ihalesi yapılan ve çalışmalarına mart ayında başlanacak 26 kilometrelik Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı'nın 650 bin kişilik nüfusa su sağlayacağını söyledi. Toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen ve sorularını yanıtlayan Öztürk, Mogan Gölü'ne karışan atık su (kanalizasyon) hatları ile ilgili özel bir çalışma yapılacağını da açıkladı.

Mamak ve Gölbaşı arasında 26 kilometrelik içme suyu hattı hızla ilerliyor

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, bürokrasi ve halk arasındaki diyalog sürecini artırarak Başkent'in içme suyu ve altyapı sorunlarını daha hızlı çözmek için pandemi kurallarına uygun olarak Gölbaşılı muhtarlarla yüz yüze görüştü. “ASKİ, Muhtarlarla Buluşuyor” toplantılarının ikincisini Gölbaşı ilçesi muhtarları ile yapan Öztürk, Mamak ve Gölbaşı arasında yapılan 26 kilometrelik içme suyu hattı çalışmalarının sürdüğünü, ihalesi yapılan projenin tamamlanmasıyla 650 bin kişinin su ihtiyacının karşılanacağını vurguladı. “Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi “ içinde yer alan Mogan Gölü'ne karışan atık su hatları ile ilgili özel bir çalışma yapacaklarını da açıklayan Öztürk, ilçe muhtarlarının sorunlarını tek tek dinlerken sorularına da yanıt verdi.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Tütüncübaşı, Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Yılmaz Şengül, Su inşaat Dairesi Başkanı Gülay Aslan, Abone İşleri Dairesi Başkanı Tarık Kaplan ve ASKİ Gölbaşı Müdürü Hayrullah Akkaya'nın da hazır bulunduğu toplantıda; ilçede yapılan yatırım ve yeni çalışmalar hakkında muhtarlar bilgilendirildi.

Mogan Gölü için özel çalışma

Gölbaşı nüfusunun 140 bine yaklaştığına ve bu nedenle de altyapı ihtiyacının arttığına dikkat çeken Öztürk, 54 mahallesi ile Başkent'in gözde ilçesi için “Metropol ilçemizin en büyük ayrıcalığı güneyinde Mogan, kuzeyinde ise Eymir Gölü'ne sahip olması. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu olduğum için Eymir Gölü'ne aşinayım” dedi.

Barcelona Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye'de ilan edilen 15 özel koruma bölgesinden biri olan doğa harikası Mogan Gölü için kapsamlı bir çalışma yapılacağını ifade eden Öztürk, göle karışan atık su hatların tespit edileceğini söyledi.

Gölbaşı'na yaklaşık 176 milyon liralık yatırım

Gölbaşı'nın bazı bölgelerinde su sıkıntısı yaşandığının altını çizen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gelecekte 650 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak olan 26 kilometre uzunluğundaki Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı'nın ihalesini yaptık. Gölbaşı'na bugüne kadar 55 milyon 600 bin liralık yatırım yaptık. 2021 yılı içinde ise ilçemize 120 milyon liralık daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Gölbaşı, göllerle çevrili merkezi, Sevgi Çiçeği gibi endemik türleri, 200'ün üstünde göçebe kuşa ev sahipliği yapması ile doğanın sunduğu bu eşsiz güzellikler nedeniyle Başkentlilerin özellikle pandemi döneminde ikamet etmek istedikleri bir yere dönüştü. Bu da ilçenin su talebini artırdı.”

“Yılsonuna kadar asbestli hat kalmayacak”

Göreve gelir gelmez ilk iş olarak Ankara'nın içme suyu şebeke hattındaki insan ve çevre sağlığına zararlı asbestli boruların değişimi ile ilgili ihaleye çıktıklarını belirten Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çok ciddi bir çalışma yaptık. Asbestli borular konusunda ilk etapta karşımıza 220 kilometrelik bir metraj çıktı. İçine bir girdik ve PVC hat ve ilk defa gördüğümüz sistemler derken bu rakam belki 400 kilometreyi geçecek. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş bunun sözünü verdi. Bu yılın sonunda Ankara'da hiç asbestli hat kalmayacak içiniz rahat etsin. Size anlattığımız tüm çalışmalarımız hayal ürünü değil, ortada somut ihaleler var. Yüklenicinin imza attığı bir süreç var.”

700 su deposu onarılacak, 50 yeni depo yapılacak

Gölbaşılı muhtarlara ilçede yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Öztürk, mart ayında başlanacak 26 kilometrelik Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı'nın tamamlanmasıyla bölgenin büyük bir bölümünün yaşadığı su sıkıntısının ortadan kalkacağını söyledi.

Sorunlu bölgelere noktasal olarak yeni hatlar, depolar ile terfi istasyonlarının ilave edileceğini anlatan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Ankara'da bin 600'e yakın depo var. Bu yıl planlamaya aldığımız depo sayısı ise 700. Bu 700 deponun onarımı için ihaleyi bu ay içinde yapacağız. Bir hafta sonra 50'ye yakın yeni deponun yapımı için ilana çıkacağız” dedi.

Kırsal mahallelerin su abonelik sorunu

Toplantıda bazı muhtarların kırsal mahallelerdeki su abonelik bedelleri ile ilgili duydukları rahatsızlığı ifade etmesi üzerine söz alan Abone İşleri Dairesi Başkanı Tarık Kaplan ise şu açıklamalarda bulundu:

“Gölbaşı'nda birçok bölge köyden mahalleye dönüşmüş durumda. Yani imar geçmiş, muntazam yerleşim bölgeleri ile aynı kapsamda olan ama halen tarım ve hayvancılık yapılan bölgeler var. Buralarla ilgili tarife uygulamamız, su abonelik bedellerinin tahsilatı ile ilgili sorun yaşadığımız doğrudur. Bundan 3 ay önce bir kanun çıktı ve buna göre ilçe belediye meclislerinin oturup bir çalışma yapması gerekiyor. Söz konusu bu köyler kırsal mı yoksa merkez statüsünde mi değerlendirilecek bu konuda çalışma yapmalı. Ardından da konu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülüp bir karara bağlanacak fakat bu çalışmayı şu ana kadar yapmış bir ilçe belediyesi yok. Kanuna göre bir an evvel bu kararın alınıp bize iletilmesini talep edeceğiz.”