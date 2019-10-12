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Mogan Gölü sahilinde çevre temizliği yapıldı

Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası kapsamında Ankara Mogan Gölü’nde sahil temizleme etkinliği gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası kapsamında Ankara Mogan Gölü'nde sahil temizleme etkinliği gerçekleştirildi.


“Küresel İklim Diplomasisi Haftası” dünyanın dört bir tarafında çeşitli etkinliklere sahne olurken, Türkiye'de de İstanbul Kilyos sahili ile Bodrum sahilinden sonra temizlik çalışmalarının sonuncusu Ankara'da Mogan Gölü'nde yapıldı.


Çevre dostu Başkent


Çevre kirliliği ile mücadeleye destek veren Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çevre dostu çalışmalara da imza atmayı sürdürüyor.


Mogan Gölü'nde sahil temizlik etkinliğine; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, yerel yöneticiler, iklim aktivistleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinliğe verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, etkinliğin amacının deniz ve göl kıyılarında çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.


Plastik atıklar büyük kirlilik nedeni


Sahillerde atılan plastik atıkların deniz ve göllerde büyük kirlilik oluşturduğuna dikkat çeken Berger, tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, pipet benzeri atıkların kullanılmasının yasaklanması gerektiğine de vurgu yaptı.


Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürü Raci Selçuk, “Çevre temizliğine Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Çevre ve temizlik, günümüzün en önemli konuların başında geliyor. Bu tür etkinliklerle insanlarımızın hassasiyetlerinin artmasını ümit ediyoruz” dedi.

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