Moğolistan'da Acil Durum ve Afet Yönetimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moğolistan'ın Dornogobi vilayeti'nde bulunan 23. Acil Durum ve Afet Yönetimi Birimine Afet ve Acil Durum Eğitim Sınıfı kuruldu.

Dornogobi vilayeti sınırları içerisinden uluslararası karayolu ve demiryolu geçmekte ve çok sayıda maden şirketi, petrol işleme tesisleri faaliyet gösteriyor ve iş kazaları sıklıkla yaşanıyor. Ayrıca bölgede sürekli sel, yangın ve deprem gibi doğal afetler de meydana geliyor.

23. Acil ve Afet Yönetimi Birimi Dornogobi Vilayeti'nin Ayrag, Altanşiree, İhhet, Delgereh ve Dalanjargalan ilçelerinde yaşayan 25 bin vatandaşın canını ve malını doğrudan koruyarak arama, kurtarma, afet ve acil durum yönetimi hizmeti vermekle yükümlü bir devlet kurumu.

TİKA tarafından hayata geçirilen proje ile kurulan eğitim sınıfı, Moğolistan genelinde bu alanda eğitim verecek ikinci kurum özelliği taşıyor. Afet ve Acil Durum Eğitim Sınıfında insanlara ve çocuklara afet konusunda gerekli bilgi ve müdahale teknikleri öğretilecek. Proje kapsamında başta acil yardım seti, tıbbi cihazlar olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer uygulamalı eğitim malzemeler ve ekipmanlar da temin edildi.

Projenin açılış törenine Dornogobi Valisi Erdentetsetseg Gotov, TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Emrah Ustaömer, Olağanüstü Durumlar Genel Müdürü Albay Daşnyam Naidan ve Acil ve Afet Yönetimi Birimi personeli katıldı.

TİKA'nın Moğolistan'da yürüttüğü faaliyet ve projeleri hakkında bilgi veren TİKA Ulanbator Koordinatörü Emrah Ustaömer, 23. Acil Durum ve Afet Yönetimi Birimi'nde kurulan eğitim sınıfı projesinin kazalar ve felaketten gelen zararların minimum seviyede tutulması ve güvenlik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlayacağını söyleyerek 23. Acil ve Afet Yönetimi Birimi'ne başarılar diledi.

Dornogobi Valisi Erdenetsetseg Gotov ise TİKA'nın 2019 yılında gerçekleştirdiği Dornogobi Vilayetinin 5 devlet okulunda sağlık eğitim sınıflarının kurulması ve doktor odalarının tefrişatı projesi ile işbirliğinin temelinin atıldığını belirterek “2020 yılında valilik olarak talepte bulunduk ve TİKA, çok kısa bir süre içerisinde 23. Acil Durum ve Afet Yönetimi Birimi bünyesinde afet ve acil durum eğitim sınıfı kurdu, Proje sayesinde bölge halkının can ve mal güvenliği sağlandı.” ifadelerini kullandı. Vali Gotov, Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.