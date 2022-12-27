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Mohammed Rharsalla Gençlerbirliği'nde

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Faslı orta saha oyuncusu Mohammed Rharsalla ile anlaştı.


Gençlerbirliği, devre arası transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala 29 yaşındaki Fas uyruklu orta saha oyuncusu Mohammed Rharsalla ile anlaştı. Sezon sonuna kadar Mohammed Rharsalla ile el sıkışan kırmızı-siyahlı başkent ekibi, oyuncunun sözleşmesine de +1 yıllık opsiyon koydurdu.


Son olarak Fas ekiplerinden Hassania Agadir takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Rharsalla geçmiş yıllarda; Olimpik Donetsk, CD Huetor Tajar, Gimnastic, Slovan Bratislava, Al-Qadsiah FC, Al-Hazem takımlarında oynadı.

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