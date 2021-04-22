‘Montrö Bildirisi'ne ilişkin soruşturma kapsamında 6 emekli amiral Ankara Adliyesine getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ‘Montrö Bildirisi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 6 emekli amiral Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

104 emekli amiralin yayınladığı bildiri sonrasında ifadeye çağrılan 7 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Adliyeye getirilen şüpheliler arasında Ali Yüksel Önel, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan yer aldı. Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Işık Biren'in ifadeye gelemeyeceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 14 amiralin tamamı serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılanlar arasında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış; Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.