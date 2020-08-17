Mor ekmekten sonra mor baklava

Ankara Akyurt'ta sağlığa faydaları ile bilinen mormiks özünden mor baklava üretildi. Şekeri dengeleyen içeriği nedeniyle mor baklavayı diyabet hastaları da rahatlıkla tüketebilecek.

Akyurt ilçesindeki fırın işletmecisi Fatih Karakaş daha önce üretimine başladığı mor ekmekten esinlenerek mor baklava üretmeye başladı. İçerisindeki antosiyon madde nedeniyle birçok hastalığa iyi gelen mormiks özünü tatlılarda da kullanmaya başladıklarını söyleyen Karakaş, "Yaban mersini, kırmızı soğan, ahududu gibi kırmızı meyve ve sebzelerden elde edilen mormiks özünü ekmeğin ardından baklavalarda da denemeye başladık ve başarılı bir sonuç elde ettik" dedi.

Mormiks özünün başta şeker hastalığı olmak üzere damar tıkanıklığı, böbrek yetmezliği, eklem ağrıları, unutkanlık gibi birçok hastalığa iyi geldiğini dile getiren Karakaş, "Mormiks özünün faydalarını bilim insanları da sıklıkla dile getiriyor ve bu nedenle sektörümüzde yaygınlaşmaya da devam ediyor. Klasik tekniklerle üretilen bir tatlı yeniden tüketme isteği uyandırırken mormiks özü bu isteğin de önüne geçiyor. Şekeri dengeleyen içeriği nedeniyle diyabet hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği mor baklavayı müşterilerimizin beğenisine sunduk. Sağlıklı besinleri tüketicilerle buluşturabilmek için mor simit üretimine de başlayacağız" diye konuştu.