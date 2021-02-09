“MOR Haritam” uygulaması hayata geçti

Büyükşehir Belediyesinin kadın merkezlerini, sosyal yardımlarını, gündüz bakımevleri gibi toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetlerini de gösteren ‘MOR Haritam' uygulaması ile Ankara'nın özellikle kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı daha çok kadına ulaşabilmek için muhtarlarla da iş birliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), İsveç Büyükelçiliği ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliğiyle hayata geçirdiği “MOR Haritam” uygulaması http://morharitam.ankara.bel.tr adresi üzerinden kadınlara ulaşmaya başladı.

Türkiye'de ilk uygulama

İsveç Büyükelçiliği tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma İş birliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla fonlanan ve BM Kadın Birimi'nin katkılarıyla “Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kapsamında başlatılan ‘MOR Haritam Projesi' Türkiye'de ilk kez Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.

Projeyi daha çok kadına duyurmak için öncelikle muhtarlarla iş birliği sürecini başlatan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, muhtarlıkları ziyaret ederek hem bilgilendirme yapıyor hem de farkındalık afişleri yerleştiriyor. Kadın Danışma Merkezi çalışanlarından Seren Zeynep Öztepe, uygulamayı muhtarlara da anlatarak, şu bilgileri verdi:

“MOR Haritam uygulaması Türkiye'de bir ilk olmakla birlikte 27 Ocak'ta hizmete başladı. Haritaya girildiğinde hangi semtte hangi kreş var, şiddet önleme ve izleme merkezi nerede, en yakın meslek edinme kursu nerede, en yakın Kadın Danışma Merkezi nerede bunları görebiliyorsunuz. Tüm muhtarlıkların telefon numarası ve adreslerine de tek tek ulaşılabiliyor. Bizim için en önemlisi de kadınların kendilerini güvenli hissetmedikleri yerleri o haritada işaretleyebilmeleri ve riskli bölgeyi bildir butonundan bizlere bildirebilmeleri. Daha çok kadına bu hizmeti duyurabilmek için merkez muhtarlıkları ziyaret ederek uygulama hakkında bilgi veriyoruz. Geri bildirimler bizim için çok önemli.”

Bölgesel analizler yapılabilecek

Ankara'da yaşayan kadınlar için başvuru ve bilgi merkezi olmayı hedefleyen ve kadın temelli verilerin alınacağı “MOR Haritam” uygulaması sayesinde kentte kadınlara verilecek hizmetlerin bölgesel analizleri de yapılabilecek. Kadınlar kadar erkek vatandaşların da güvenliğini sağlamaya yönelik tasarlanan; yaş, eğitim durumu, medeni durum gibi kent demografisinin görüntülendiği haritada ayrıca kadın merkezleri, sosyal yardımlar, gündüz bakımevleri, afet toplanma yerleri gibi hizmetlerin nerelerde olduğu rahatlıkla görülebilecek.