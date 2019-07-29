Motivasyon Otobüsü Kızılcahamam'da işitme engellilerle buluştu

ANKARA (İHA) – “Motivasyon Otobüsü” ve “Sessiz Kamp”, Kızılcahamam Şahinler Tabiat Parkı'nda güçlerini birleştirdi. İşitme engelliler ile işitsel engeli olmayan bireyler hem eğlendi hem öğrendi.

Ankara Kızılcahamam'da bulunan Şahinler Tabiat Parkı özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İşitme engelli/sağır bireyler ile işitme engeli olmayan bireylerin bir araya geldiği ve empati kavramının güçlendiği “Sessiz Kamp 3” etkinliğine Kızılcahamam Belediyesi sponsorluğunda Motivasyon Otobüsü de katıldı.

Kamp alanına 400 metre uzaklıkta bulunan Motivasyon Otobüsü'ne gelen katılımcılarla Motivasyon Otobüsü'nün fikir sahibi eğitimci Kudret Armağan, çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek otobüsüne gelenlerle hem eğlendi hem öğretti. Armağan, otobüse gelen işitme engelli/sağır bireyler ve işitsel engeli olmayan bireylere rengarenk balonlar vererek katılımcılardan bu balonları dertleriyle doldurmalarını istedi. Balonları dertleriyle şişiren bireyler daha sonra şişirdikleri balonları patlatarak dertlerinden arındı.

Motivasyon Otobüsü'nün bir diğer etkinliği ise hayalleri uçurma aşamasıydı. Armağan, otobüste bulunan katılımcılara birer boş kağıt ve kurşun kalem dağıtarak hayallerini yazmalarını veya resmetmelerini istedi. İş adamı olmak, yurt dışına çıkmak, aile kurmak, başarılı olmak, öğretmen olmak gibi hayallerin yazılıp, çizildiği kağıtları uçak haline getiren işitme engelli/sağır bireyler daha sonra hayallerinin bulunduğu kağıttan uçakları geleceğe uçurdu.

20 yıldır Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu'nda akademisyen olan ve Motivasyon Otobüsü'nün de fikir sahibi olan Kudret Armağan, “Son 10 yıldır hayatımda bir şeylerin eksik olduğunu hissettim ve bu ruhla yollara düştüm. Köy okullarında, kırsal kesimlerde okuyan öğrenciler için Motivasyon Otobüsü projesini geliştirdim. Motivasyon Otobüsü projesi 10 yıllık bir emeğin sonucu. Bugüne kadar kırsal kesimlerdeki köylerde okuyan yaklaşık 20 bin çocuğumuza kişisel gelişimle ilgili; iletişim, motivasyon ve liderlikle ilgili eğitimler verdim. Son 5 yıldır o çocukların bir şeylerinin eksik olduğunu hissettim. Tam da bu noktada onlara farklı bir şeyle gitme durumu doğdu ve sonucunda Motivasyon Otobüsü ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

“Eğitimde sınır yok”

Motivasyon Otobüsü hakkında bilgi veren Armağan, otobüste yapılan eğitimleri de anlattı. Armağan, “Motivasyon Otobüsü, Türkiye'de ilk ve güzel tarafı 7 gün 24 saat otobüsümüz açık. Eğitimde sınır yok. İstediğimiz yere istediğimiz saatte otobüsümüzü götürüyoruz ve pırıl pırıl, kalpleri sevgiyle atan genç çocuklarımıza gidiyoruz, onları okullarından alıp otobüsümüze bindiriyoruz. Otobüsün içinde onlara çok güzel bir dünya hazırladık. İlk olarak balonlarla karşılıyoruz onları. Rengarenk balonların içine stres ve dertlerini atıyorlar sonra onları patlatarak atıyorlar içlerinden sıkıntıları. Sonrasında iletişim eğitimleri ve beyin egzersizleri yapıyoruz. En son da onlara beyaz kağıtlar dağıtarak onlara hayallerini yazdırıyoruz. Hayalleri uçak yapıyor ve bu hayalleri geleceğe uçuruyoruz. O coşku ve enerjiyle birlikte çocukları tekrar okullarına uğurluyoruz” şeklinde konuştu.

“Pamuk şekerin tadını bilmeyen çocuklar var”

Motivasyon Otobüsü hakkında geri dönütlerin olumlu olduğunu dile getiren Armağan, yaşadığı bir olayı da, “Hala tüylerim diken diken oluyor” diyerek anlattı. Armağan, “Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Özellikle paylaşmak istediğim bir şey var. Motivasyon otobüsüne ilk başladığımız zamanlarda, sosyal medya sayfasını açtığımızda Urfa'dan bir öğretmenim bana mesaj atarak ulaştı. O öğretmen bana şunu söyledi, ‘Bu proje neden değerli biliyor musunuz? Evet, motivasyon, etkili iletişim önemli ama benim bulunduğum yerde pamuk şekerin tadını bilmeyen çocuklar var. Hayatında hiç renkli balonu olmamış çocuklar var. O yüzden buralara gelmeniz gerekli' dedi. İnanın şu an hala tüylerim diken diken oluyor. İşte o çocuklar için Motivasyon Otobüsü'nün Edirne'den Kars'a kadar gitmesini istiyorum” dedi.

“Sponsora ihtiyacımız var”

Motivasyon Otobüsü'nün daha fazla kişiye ulaşması için sponsora ihtiyaç duyduğunu söyleyen Armağan, “Projemiz Kütahya Simav'da başladı. Bugün Sessiz Kamp'tayız. İşitme engelli kardeşlerimizin kampına koşa koşa, büyük bir heyecanla geldik. Burada işitme engelli özel bireylerimizle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu noktada bizim desteğe ihtiyacımız var. İş adamları, eğitim gönüllülerine ihtiyacımız var. Bugün Kızılcahamam Belediyesi bize otobüs sponsorluğu yaptı. Ama Motivasyon Otobüsü'nü tüm Türkiye'ye ulaştıracak güzel bir otobüs istiyoruz, bunun için de sponsora ihtiyacımız var. Bize destek olurlarsa bu projeyi tüm Türkiye'ye yaymak istiyorum” diye konuştu.

Armağan, sponsor bulunması halinde gelecekle ilgili planlarından da şu şekilde bahsetti:

“Eylül ayından itibaren Türkiye'nin 81 iline, '81 Köy Okulu' projesiyle 1 yılda Türkiye'nin her yerindeki köy okullarına gitmek istiyoruz. Kriterimiz ise; imkanları sınırlı, daha önce kişisel gelişim eğitimi almamış, robotik uygulamalarla karşılaşmamış, pamuk şekerin tadını bilmeyen çocuklara ulaşmak. Onların gözlerin içine bakarak şunları söylemek istiyorum; Yapabilirsin, inanırsan, içindeki ruhu canlandırırsan bunu yapabilirsin. Gözlerinin içine bakıp bunu söylemek için onların karşısında olmak istiyorum. Benim hayat amacım var. Ben her gün; cinsiyetini, yaşını, nerede olduğunu bilmediğim için uyanıyorum ve yaşıyorum. Ben bu insanı bulmak da istemiyorum. Ben o bir insanın hayatını değiştirebilmek için bu yola çıktım. Bu enerjimle o insanı ölünceye kadar aramak istiyorum. Onun için köy yollarındayım ve onun için bugün Sessiz Kamptayız. Motübüs yollarda olmaya devam edecek.”

Motivasyon Otobüsü'nden bireyler; dertlerini balon yardımıyla patlatmış, hayallerini uçak yapıp geleceğe uçurmuş ve mutlu bir şekilde ayrıldı.