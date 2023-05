Motobike İstanbul'da ilgi odağı oldular

İstanbul Fuar Merkezi'nde 27-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Motobike İstanbul'un açılışı, Messe Frankfurt'un Başkan Yardımcısı Michael Johannes, Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Başarı Erbaş, Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar'ın konuşmalarıyla yapıldı. Moderatörlüğünü Yiğit Top'un üstlendiği açılış konuşmalarının ardından plaket töreni ve kurdele kesimi ile fuar resmi olarak açıldı. Michael Johannes motosiklet tutkunlarıyla her yıl bu fuar aracılığıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Moderatör Yiğit Top, “Bundan birkaç yıl önce birazdan anons edeceğim firmanın adını bir iddiaları vesilesiyle duymuştum. Dediler ki ‘Biz motosiklete sigorta yapacağız.' Çoğu kişi bunun yapılacağına inanmadı, yapılsa bile uzun soluklu olacağına inanmadı ama Quick Sigorta bu konuda ne kadar istikrarlı olduğunu gösterdi” diyerek sözü Ahmet Yaşar'a bıraktı. Bu yıl 14'üncü kez motosiklet tutkunlarını ve markaları bir araya getiren Messe Frankfurt'ı destekleyen sponsorlara, katılım gösteren firmalara ve tüm motosiklet dostlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde motosikletçilerin özveri gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketi yaşadık ve motosikletin ve motosiklet sürücülerinin hayatımızda ne kadar büyük yerleri olduğunu gördük. Bizim de bizzat sigortacı olarak deprem bölgesinde önemli görev ve pozisyonlarımız oldu. Bu görevlerimizi yerinde getirmek üzere ilk günden itibaren deprem bölgesine ulaştık. Sizlerin de izleyip görüp tanık olduğu üzere araçlarımız bazen yeterli olamadı. Depremde motosikletçiler sayesinde yardımlarımızı ve hizmetlerimizi köylere ulaştırabildik. Hatta yerleşim yerlerinin ara sokaklarına dahi onlar sayesinde ulaşabildik. Bizim de Quick Routes ekibimiz var. Özgür ve Dilek'e buradan da bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten hem bu yardımların ulaşmasında hem ihtiyaçların toplanmasında motosiklet dünyası çok büyük bir rol üstlendi. Bu vesileyle her birine teşekkür ediyorum ve depremde kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bugün konumuz motosiklet ama şunun altını çizmek gerekir ki biz afetle yaşamayı öğrenmek zorundayız, maalesef hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu nedenle 6 Şubat'tan itibaren ders müfredatına girmesi gereken bir konuydu bu. Ben bunu hem rica hem talep ediyorum. Afetle yaşama kültürünü, sigortadan motosiklete kadar birçok alt başlığı olacak şekilde müfredata almamız lazım.”

Firmanın kurulduğu günden beri motosiklet dünyası ile birlikte olduğuna dikkati çeken Yaşar, “Bugün Türkiye'de her üç motosikletliden ikisi Maher Holding Sigorta Grubu şirketlerinde sigortalı. Hem bu çalışmalarımıza hem de yıl içerisinde yurdun her yerinde gerçekleşen fuar ve festivallerde onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ürün sayımız da giderek artıyor. Sadece araçların trafik sigortası konusunda değil, motosikletler için fatura koruma sigortasından tutun da birtakım finansal çözümlere kadar birçok ürünü de ürün gamımıza eklemiş durumdayız. Sözlerimi elçiye zeval olmaz diyerek şöyle tamamlamak istiyorum: Biliyorsunuz seçimler yaklaştıkça her gün yeni paketler açıklanıyor. Motosiklet dünyasının da bir ÖTV indirimi talebi var. Ben de onlara burada tercüman olayım” dedi.

Fuarın dördüncü günü tiyatro ve sineme sanatçısı Yosi Mizrahi'nin sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş depremlerinde motorcular kasabasına verdiği destek için ödüllendirilen Quick Sigorta'nın teşekkür plaketini şirketin Genel Müdürü Eyüp Özsoy teslim aldı. Özsoy, “Yoğun bir ilgi vardı. Açıkçası yorulduk ama istediklerimizi elde ederek buradan ayrılıyoruz. Bu yıl biraz daha farklı bir misyonla geldik buraya. Maher Holding Sigorta Grubu'nun sinerjisini sadece sigorta özelinde değil, finansa doğru ilerleyen bir düzlemde gitmemiz gerektiğini görmüştük. Bu nedenle Quick Finans ile beraber grubun etkileşimini bu fuarda ilk defa gösterdik. Motosiklet kısmında hem nihai tüketiciye ulaşmaya hem de distribütörlerle iş birliği içinde bulunmaya çalıştık” diye konuştu.

Özsoy, deprem illerindeki katkılarından dolayı Quick Routes ekibine de teşekkür ederek, motorcular kasabasındaki Quick Sigorta sokağında depremzedeleri hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeleri yönündeki desteklerine devam edeceklerini belirterek, ödül için teşekkür etti.

Fuarı dört gün boyunca toplam 126 bin 94 kişi ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl düzenlenen fuara göre ziyaretçi sayısında yüzde 30 oranında bir artış kaydedildi. Fuarın katılımcıları arasında Aprilia, Brixton, Harley Davidson, Husqvarna, JAWA, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Polaris, Suzuki, SYM ve Vespa gibi motosiklet markalarının yanı sıra motosiklet dernekleri, motosiklet ekipmanları markaları, kamp malzemeleri ve kimi karavan markaları da dahil 300'ün üzerinde marka yer aldı. Bu yıl Türkiye'de motosiklet satışının artarak 450 bin civarına yükseleceği öngörülürken, yeni ürün ve teknolojilerini tanıtmak adına markalar için Motobike İstanbul büyük önem arz ediyor.