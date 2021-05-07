Motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimde 4 bin 28 kişiye işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte güvenliğin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaları önlemek amacıyla yurt genelinde 1-3 Mayıs tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 22 bin 847 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edilirken, 608 sürücünün belgesiz araç kullandığı, 292 sürücünün geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı ve 170 sürücünün de tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı tespit edildi. Denetimlerde 482 sürücü trafikten men edilirken, 10 sürücünün ise belgesi geçici olarak geri alındı. Kural ihlali yapan toplam 4 bin 28 kişiye de işlem uygulandı.