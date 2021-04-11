Motosikletçilerden polislere karanfil

ANKARA (İHA) – Motosiklet Derneği üyeleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası sebebiyle polislere karanfil dağıttı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve her yıl 6-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası kapsamında Motosiklet Derneği Genel Başkanı Halil Efe ve beraberindeki dernek üyeleri Ankara'da görev yapan polislere ve bekçilere karanfil dağıttı. Efe yaptığı açıklamada, “Öncelikle şehit ve gazi polislerimizin ve diğer görev alan polis arkadaşlarımızın Polis Haftalarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bu pandemi döneminde yapmış oldukları fedakarlığın farkındayız. Motor kullanıcıları olarak onlara çok teşekkür ediyoruz. Güvenlik güçleri bizim ülkemizin olmazsa olmazı, demir direği. Allah onları başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.