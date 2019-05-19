Motosikletli kuryelerden 19 Mayıs korteji

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKF) üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya gelerek kortej uluşturdu.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sıhhiye'de toplanan motosikletli kuryeler, Anıt Park'a doğru hareket etti. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine bütün yaş gruplarının bulunduğu etkinlikte kuryeler, motosikletlerini Türk bayraklarıyla donattı. Sabah saatlerinde gerçekleşen etkinliğe 500 motosikletli kurye katıldı. Etkinliği organize eden TAMKF Başkanı Çağdaş Yavuz, "Bugün burada toplanmamızın sebebi 100 yıl önce Samsun'da başlattığı kurtuluş mücadelesini anmak. Ankara'da motosikletli kuryeler olarak hiçbir zaman bugünün unutulmayacağının sözünü vermek için toplandık" diye konuştu.

Ayrıca çocuk istismarına da dikkat çeken Yavuz, "Toplanma sebebimizin ikinci bir amacı daha var. Son zamanlarda artan çocuk istismarı konusunda tepkimizi vermek için toplandık. Çocuk istismarına, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu olarak tepkimizi vermek için toplandık" ifadelerini kullandı.

Babasıyla beraber Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamaya gelen minik Batuhan ise, "Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olduğu için motorlarla burada toplandık. Bizim için toplandık. Motorlarla beraber sürüş halinde gideceğiz" şeklinde konuştu.