İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB: "1 asker şehit, 5 asker yaralı"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında PKK/YPG’li teröristlerce gözetleme yapan unsurlara yönelik yapılan saldırı sonucunda bir askerin şehit, 5 askerin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristlerce gözetleme yapan unsurlara yönelik yapılan saldırı sonucunda bir askerin şehit, 5 askerin de yaralandığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekat alanı içerisinde bulunan Resulayn bölgesinde gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA), havan ve Doçka ile gözetleme yapan unsurlara yönelik yapılan saldırı sonucunda 1 askerin şehit, 5 askerin de yaralandığı buna karşılık olarak "Meşru Müdafaa" hakkı çerçevesinde gerekli karşılıkların verilerek belirlenen hedeflerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.