MSB: “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutlar, tüm basın mensuplarımıza başarılar dileriz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Birer hakikat temsilcisi olarak iç ve dış kamuoyunun aydınlatılması için Basın Meslek İlkeleri ışığında büyük bir fedakârlık ve özveri ile görev yapan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar dileriz.”