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MSB: “16 adet yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 16 yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 16 yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden “Hudut Birliklerimiz tarafından Hakkari/Şemdinli hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 16 adet yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi” bilgisini paylaştı.


Paylaşımda ayrıca, ele geçirilenlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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