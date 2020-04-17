MSB: “16 adet yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 16 yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden “Hudut Birliklerimiz tarafından Hakkari/Şemdinli hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 16 adet yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi” bilgisini paylaştı.

Paylaşımda ayrıca, ele geçirilenlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.