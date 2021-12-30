İhlas Haber Ajansı

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MSB: “1'inci Ordu Tatbikat Kontrol Merkezi Komutanlığında ‘Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı' icra edildi”

Milli Savunma Bakanlığı, 1’inci Ordu Tatbikat Kontrol Merkezi Komutanlığında “Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı” icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 1'inci Ordu Tatbikat Kontrol Merkezi Komutanlığında “Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı” icra edildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı (Kırklareli) tarafından, 1'inci Ordu Tatbikat Kontrol Merkezi Komutanlığında ‘Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı' icra edildi" ifadelerine yer verdi.

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