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MSB: “2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmesine yönelik paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” ifadesi kullanıldı.

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