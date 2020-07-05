İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabın üzerinden bir paylaşımda bulunarak, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek, 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.