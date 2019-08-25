İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB: “24 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, dün icra edilen hava harekatlarında yurt içi 11, sınır ötesinde ise 13 olmak üzere toplam 24 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün icra edilen hava harekatlarında yurt içi 11, sınır ötesinde ise 13 olmak üzere toplam 24 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.