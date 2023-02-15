MSB: "2'nci Kolordu İstihkam Alayı arama faaliyetine aydınlatmalı olarak devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Kolordu İstihkam Alayı'nın Hatay'da arama faaliyetine aydınlatmalı olarak devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, afet bölgelerindeki aktif çalışmalarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gelibolu'dan gelen 2'nci Kolordu İstihkam Alayı Arama Kurtarma Bölüğü, Hatay Gazi Mahallesi'nde enkazda arama faaliyetine aydınlatmalı olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.