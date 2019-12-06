MSB: "3 PKK'lı terörist daha Silopi'de teslim oldu”

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı teröristin Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu.”