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MSB: "3 PKK'lı terörist daha Silopi'de teslim oldu”

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı teröristin Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu.”

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