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MSB, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi’nin gerçekleştirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiği açıklandı.


MSB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:


“Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.”

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