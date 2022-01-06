İhlas Haber Ajansı

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MSB: “49'uncu Dönem KBRN Sivil Savunma Kursu icra edildi”

Milli Savunma Bakanlığı, 49’uncu Dönem KBRN Sivil Savunma Kursu’nun Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli personelin katılımıyla icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 49'uncu Dönem KBRN Sivil Savunma Kursu'nun Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli personelin katılımıyla icra edildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetleri Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığınca, ‘49'uncu Dönem KBRN Sivil Savunma Kursu' Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli personelin katılımıyla icra edildi” denildi.

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