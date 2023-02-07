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MSB: “54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1'inci Komando Taburunda görevli personelimiz Gaziantep'e intikal ediyor”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne’de konuşlu 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1’inci Komando Taburunda görevli personelin Gaziantep’e intikal ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de konuşlu 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1'inci Komando Taburunda görevli personelin Gaziantep'e intikal ettiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Edirne'de konuşlu 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızın 1'inci Komando Taburunda görevli personelimiz arama-kurtarma faaliyetlerine destek için Gaziantep'e intikal ediyor” denildi.

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