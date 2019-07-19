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MSB: “6 terörist daha etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu ve 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu ve 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi” denildi.

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