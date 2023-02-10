İhlas Haber Ajansı

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MSB: "73 gönüllümüz Hatay'da arama-kurtarma faaliyetlerine aralıksız destek veriyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara’daki sosyal tesislerde görevli 73 gönüllü personelin Hatay’da arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine aralıksız destek verdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'daki sosyal tesislerde görevli 73 gönüllü personelin Hatay'da arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine aralıksız destek verdiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara'daki sosyal tesislerimizde görevli 73 gönüllü personelimiz, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde deprem arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine aralıksız destek veriyor" denildi.

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