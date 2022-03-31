MSB: “81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı”

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere hazırlanan 81 ton ve 148 palet yardım malzemesinin Beyrut'a ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savuma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanlığı tarafından Lübnan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere hazırlanan 81 ton ve 148 palet yardım malzemesi, TCG Yıldırım fırkateynimizin refakatinde TCG İskenderun gemimiz tarafından Beyrut'a ulaştırıldı. Karşılama töreninde; Beyrut Büyükelçimiz Ali Barış Ulusoy, Lübnan Genelkurmay Başkanı Temsilcisi Tümg. Elias Yusuf, Beyrut Askerî Ataşemiz Alb. Hüseyin Başaran ve yerel yetkililer yer aldı” denildi.