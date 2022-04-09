İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB, Açık Deniz Karakol Gemisi'nin üretimine geçildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve gelişmiş teknolojilerle inşa edilecek olan Açık Deniz Karakol Gemisi’nin (ADKG) üretimine geçildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve gelişmiş teknolojilerle inşa edilecek olan Açık Deniz Karakol Gemisi'nin (ADKG) üretimine geçildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yerli ve gelişmiş teknolojilere sahip bir şekilde inşa edilecek olan Açık Deniz Karakol Gemisi'nin (ADKG) üretimine geçildiğini duyurdu. Geminin teknik özelliklerine ait bilgilerin yer aldığı bir gönderiyi sosyal medya hesabından paylaşan MSB, şu ifadelere yer verdi:


“Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknoloji ile inşa edilecek Açık Deniz Karakol Gemisi'nin üretimine geçildi. Deniz Kuvvetlerimize ve asil milletimize hayırlı olsun.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.