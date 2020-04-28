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MSB: “Afrin'de terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi”

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) “PKK/YPG’nin, Afrin’de düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’i çocuk olmak üzere 40’a, yaralıların sayısı ise 47’ye yükseldi” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) “PKK/YPG'nin, Afrin'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi” dedi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi” ifadelerine yer verdi.

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