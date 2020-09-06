MSB, Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, her yıl planlı olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. 10 Eylül'e kadar sürecek olan tatbikat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra ediliyor. Tatbikatta Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amaçlanıyor. Tatbikat, Türkiye'den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekatı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra ediliyor.