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MSB: “Anadolu Vaşağı tatbikatı başarıyla tamamlandı”

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Vaşağı 2020 (ANCA-20) tatbikatının başarıyla tamamlandığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66'ncı Mknz.P.Tug.K.lığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonunun icra edildiği ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı, başarıyla tamamlandı. 14 kışlada, 2306 personelimiz ve 628 aracın katılımıyla icra edilen ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı, NATO Gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildi” denildi.

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