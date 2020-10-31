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MSB: ”Arama- kurtarma bölgesine 18 sorti gerçekleştirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin sevki için son olarak Diyarbakır’dan İzmir’e havalanan 2 uçak ile birlikte toplam 18 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin sevki için son olarak Diyarbakır'dan İzmir'e havalanan 2 uçak ile birlikte toplam 18 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İzmir'deki arama- kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ekiplerini ve araçlarını İzmir'e ulaştırma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'dan İzmir'e havalanan 2 uçak ile birlikte bölgeye toplam 18 sorti gerçekleştirildi" denildi.

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