MSB: "Arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerimizi, Hava Kuvvetlerine ait uçak ile Adıyaman'a ulaştırdık"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerini, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Adıyaman'a ulaştırdıklarını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerimizi, Hava Kuvvetlerine ait uçak ile Adıyaman'a ulaştırdık" denildi.