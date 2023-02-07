İhlas Haber Ajansı

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MSB: "Arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerimizi, Hava Kuvvetlerine ait uçak ile Adıyaman'a ulaştırdık"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerini, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Adıyaman’a ulaştırdıklarını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerini, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Adıyaman'a ulaştırdıklarını bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerimizi, Hava Kuvvetlerine ait uçak ile Adıyaman'a ulaştırdık" denildi.

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