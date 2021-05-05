MSB: "Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 7'ye ulaştı"

Milli Savunma Bakanlığı, ASFAT tarafından geliştirilen ve 5 araçtan oluşan mekanik mayın temizleme teçhizatının Azerbaycan'a teslimatının tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız bağlısı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş (ASFAT) tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı mekanik mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) Azerbaycan'a ihracı sürüyor. 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimat da tamamlandı. Böylece bugüne kadar toplam 7 MEMATT aracı kardeşlerimize teslim edilmiş oldu. Hayırlı olsun" denildi.