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MSB: “Barış Pınarı Bölgesinde 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank mayını tespit edilerek imha edildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 el yapımı anti tank mayını tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank mayını tespit etti. El yapımı patlayıcılar EOD timimiz tarafından imha edildi.”

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