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MSB: "Barış Pınarı bölgesinde anti tank mayından oluşan EYP etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış EYP’nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış EYP'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Barış Pınarı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, EOD Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.”

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