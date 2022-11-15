İhlas Haber Ajansı

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MSB: “Barış Pınarı bölgesinde dünkü operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı”

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 PKK/YPG’li terörist sayısının 10’a çıktığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 PKK/YPG'li terörist sayısının 10'a çıktığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek” denildi.

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