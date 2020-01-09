İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB: ”Barış Pınarı bölgesinde ele geçirilen mühimmatlar ve 5 tünel imha edildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ele geçirilen terör örgütü PKK/YPG’ye ait mühimmatlar ile bulunan 5 tünelin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ele geçirilen terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmatlar ile bulunan 5 tünelin imha edildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Son olarak Tel Abyad'da 20 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar, 12 adet roketatar mühimmatı, 10 adet roket sevk fişeği, 5 bin 532 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, 37 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Rasulayn'da yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında da terör örgütü PKK/YPG'ye ait 5 yeni tünel ve 1 adet havan silahı tespit edildi. Ele geçirilen tünel, silah ve mühimmatlar imha edildi” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.