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MSB: ”Bartın'da dalış eğitimi yaparken kaybolan astsubayın naaşına ulaşıldı”

Milli Savunma Bakanlığı, Bartın’da dalış eğitimi esnasında kaybolan Sahil Güvenlik personelinin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Bartın'da dalış eğitimi esnasında kaybolan Sahil Güvenlik personelinin naaşına ulaşıldığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Bartın'da dalış eğitimi esnasında kaybolan Sahil Güvenlik personelinin aranması faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK Timi ve Sualtı Uzaktan Kumandalı Arama Sistemleri (ROV) ile iştirak edildi. Kayıp personelin naaşı SAK Timi tarafından bulunarak çıkarıldı.”

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