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MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında teröristlere ait silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcıların ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı kapsamında teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada 1 adet AT4 tanksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, bir Dragunov keskin nişancı silahı, bir HK-33 piyade tüfeği, üç AK-47 piyade tüfeği, iki BKC makineli tüfek, bir termal dürbün, bir Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, bir Yaesu büyük telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), piyade tüfeği mühimmatı, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve örgütsel doküman ele geçirildi. Mağaraya yakın gömülü depoda 100 litrelik bidonlar içerisinde, bir bidon sıhhi malzeme, bir bidon hazır gıda bulundu ve ele geçirilen malzemeler imha edildi" ifadeleri yer aldı.

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