İhlas Haber Ajansı

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MSB: "Bayraktar gemisi sağlık hizmetini sürdürüyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Bayraktar gemisinin İskenderun’da hastane halinde sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Bayraktar gemisinin İskenderun'da hastane halinde sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini açıkladı.



MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG BAYRAKTAR gemimiz, İskenderun'da hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bugün bir vatandaşımızın apandisit ameliyatı başarıyla gerçekleştirilirken, 10 bininci hastamız olarak da bir evladımız gemide tedavi edildi" denildi.

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