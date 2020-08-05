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MSB: “Beyrut'a havalanacak uçakta tıbbi yardım malzemeleri ve arama-kurtarma personeli olacak”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beyrut’a havalanacak olan TSK’ya ait uçakta Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılay tarafından hazırlanmış tıbbi yardım malzemeleri ve ekipmanlar, insani yardım malzemeleri ile arama-kurtarma personelinin yer alacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beyrut'a havalanacak olan TSK'ya ait uçakta Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılay tarafından hazırlanmış tıbbi yardım malzemeleri ve ekipmanlar, insani yardım malzemeleri ile arama-kurtarma personelinin yer alacağını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beyrut'a havalanacak olan TSK'ya ait uçakta Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılay tarafından hazırlanmış tıbbi yardım malzemeleri ile ekipmanlar, insani yardım malzemeleri ve arama-kurtarma personeli yer alacak” ifadelerini kullandı.

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